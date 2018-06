Vladko: Chci, aby se Wendy vrátila - čtěte ZDE





Pro mě nebude nikdo vítěz

"To, že si s sebou do Duelu vzala Wendy Jindru, pro mě zase takovým překvapením není. Já jsem to trochu tipoval a myslím že Wendy hodně ovlivnila maminka, kterou jí tam pustili," řekl Petr pro iDnes.cz hned po Výzvě.

"Člověk tam hrozně citově strádá. A když mu ten nejbližší poradí, ať si vezme člověka, který jí dává celou dobu nejvíce palců, tak jí naprosto jasně řekla, ať si vybere Jindru. Wendy vůbec neví, jaké je to venku. Dala na svou maminku a já jí budu držet palce, ať v sobotu vyhraje, i když mám hrozně rád také Jindru.

Ať vypadne Wendy nebo Jindra, tak nikdo pro mě nebude vítěz. Vila každopádně ztratí jednoho dobrého člověka. Ač se to o Wendy nezdá, protože ji jen promítají, jak pořád jí. I když má třeba větší porce, ale zase na druhou stranu je to tím stresem, tak co tam člověk má dělat?

Wendy hrozně fandím, stejně tak Jindrovi. Vidím to padesát na padesát, protože Jindra je sice ve vile kratší dobu, ale Wendy má zase venku negativní ohlasy. Bude to hodně těžký Duel. Netuším, kdo z nich postoupí a držím palce oběma. Ať vyhraje ten lepší.

Rada z venku může být danajský dar

Někdo může namítat, že má Wendy výhodu, když jí poradil někdo z venku. Výsledky Duelu se ale stejně nedají odhadnout. Minule si taky kdekdo myslel, že vypadne Michal a všichni se mýlili. Takže špatně to může odhadnout i Wendina maminka. Jindra není tak snadný soupeř, jak jí to nastínila. Myslím, že třeba Emil by klidně mohl být snazší soupeř. Má spoustu negativních ohlasů, takže já být ve Wendině kůži, volil bych Emila.

Sex Michala s Vladkem nehrozí

Vladko si s Michalem na sebe ušil bič. Mezi oběma vzniklo nějaké větší pouto, hlavně ze strany Vladka. U Michala si nejsem až tak jistý. Mně nepřipadlo, že by byl gay. ON je hodně sebestředný člověk, ON se sám sobě hrozně líbí, ON se rád prohlíží v zrcadle, rád o sebe dbá - ON je metrosexuál. Je to sraz metrosexuála s gayem. Spoustu věcí mají společných, ale myslím si, že z Michalovi strany tam nějaký sex s Vladkem nehrozí.

Vladko si na sebe teď ušil bič a bude trpět. Do teď to bral tak, že jde po výhře. Ale teď se mu začíná situace komplikovat tím, že jeden ze soupeřů je mu hodně blízko. Já jsem očekával, že pokud mezi nimi nebude citové pouto, tak Michala začne odsuzovat, když zjistil, že mu diváci poslali rekordní počet hlasů a je lepší než on. Vladko systematicky potápí všechny těžké soupeře, jenže teď vyznal svým způsobem Michalovi lásku nebo obdiv. Už to není pro něj soupeř, ale citová záležitost.

Kde jsi, moje kamero?

Všimněte si, že Vladko se často dívá, jestli se dívají i kamery, když se do někoho pustí tou svou slovní palbou a nikdo mu do toho nedokáže skočit. A ještě častěji se dívá Michal. Když jde něco udělat, tak hned kouká, jestli to kamera viděla (občas to ustřihnou, že je to tam vidět).

Oba vědí, že se kamery dívají, večer to pustí a budou na očích. Například když Jindra blbnul s Monikou a ze srandy ji povalil na kuchyňskou linku. Hned tam byl Michal, protože se dělo něco zajímavého, co by mohlo být natáčeno. Tak ho hned vystrnadil a vzal to po něm. Ve chvíli, kdy to dokončil, tak se koukl na objektiv, zjistil, že se kamera koukala a byl spokojený."