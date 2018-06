Sex má v New Yorku své muzeum

Dřevěné modely penisů nejrůznějších tvarů a velikostí byly představeny v Kolíně nad Rýnem na tiskové konferenci prezentující výsledky vědeckého průzkumu. Je tedy vědecky prokázané: mužský úd má v Německu a zřejmě i v celé střední Evropě průměrnou délku 14,48 centimetru, měřeno pochopitelně ve ztopořeném stavu. (8. prosince 2000)

"Sodoma na Hudsonu - tak se říkalo New Yorku," vysvětluje ředitel muzea Daniel Gluck. "Myšlenka, že ´Tohle jde jenom v New Yorku´ není novodobé klišé. Naopak je docela stará. Vypadá to totiž, že v je tu možné skoro všechno - dobré i špatné, prostituce i úspěch".Daniel Gluck by si přál, aby si muzeum kladlo ty nejvyšší seriozní cíle a bylo bráno jako prvotřídní muzeum světové kvality. Podobně, jako je newyorské Muzeum moderního umění známo pod zkratkou MoMa, nazývá Gluck své muzeum MoSex.Oficiální mise muzea je "chránit a presentovat historii, vývoj a kulturní příznaky lidské sexuality. A to ho dělá jediným svého typu v Americe. "Jedná se o seriozní úsilí, jehož smyslem je informovat a poučit stejně tak jako pobavit," říká June M. Reinischová, historický poradce muzea. "Sexualita je velmi důležitá část lidského života a kultury," dodává. "Nerozumět tomu znamená být handicapován v pochopení lidských vztahů a kultury"