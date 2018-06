Sex Johna McEnroa byl plný drog

12:14 , aktualizováno 12:14

Bývalý tenisový bouřlivák, vítěz mnoha turnajů John McEnroe, vydal autobiografii. V knize nazvané To nemůžeš myslet vážně! přiznává, že jeho vztah s bývalou ženou, herečkou Tatum O´Nealovou, byl nejen plný vášnivého sexu, ale i nebezpečných drog. "Když jsme se poprvé milovali, byli jsme oba v drogovém oparu a nestálo to za nic. Asi mi to mělo napovědět, o čem to dál bude!" říká John.