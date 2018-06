Sex jako byznys

Dějiny sexu (Christiaan a Rose), 1996

Muž, který na začátku devadesátých let beze zbytku pochopil, jaké hřivny skrývá nenasycený trh, se jmenuje Pavel Kvoriak. Jako první trumf vynesl časopis Leo. Útlý sešit za přijatelnou cenu byl na začátku vyráběn téměř na koleně, ale měl fenomenální úspěch. Jedno z prvních vydání dosáhlo nákladu čtyři sta tisíc. Čísla, o němž se dnes všem vydavatelům časopisů a novin může jen zdát. "Pokud vím, tak tiskárna vyjela první tři vydání na dluh, který později spláceli z prodeje.Dnes by to vůbec nebylo možné," říká Jiří Havelka, ředitel vydavatelství PK62. Z Pavla Kvoriaka vyrostl za necelých deset let jeden z největších magnátů v oboru tištěné pornografie v Evropě. "Patříme k nejvýznamnějším hráčům v oboru. To mimo jiné potvrzují i naši distributoři a odběratelé v zahraničí," doplňuje Jiří Havelka.PK62, podnik, jehož název obsahuje iniciály a rok narození svého zakladatele a jediného akcionáře, dnes vydává jen na českém trhu celkem jedenáct pornografických titulů. Jejich úhrnný náklad každý měsíc vysoko přesáhne tři sta tisíc. Z českého porna se ve stáji PK62 stal vynikající exportní artikl.Pavel Kvoriak prodává nejúspěšnější erotický časopis v Polsku, jeho firma zásobuje francouzský, rakouský, ruský, maďarský i slovenský trh. Marketingoví experti plánují další expanzi do Norska, a dokonce i do Brazílie. Firma PK62 dnes vydává celkem 40 titulů v několika jazykových mutacích a její zisky se podle odhadů pohybují v řádech stovek milionů korun ročně. "Samozřejmě víme, že i Německo představuje obrovský trh, ale pro nás není v tuto chvíli zajímavé. Naše časopisy se tam mohou prodávat jen v sexshopech a to nás značně omezuje," říká Jiří Havelka.Podobných omezení prodeje na stáncích v Čechách se příliš neobává. "Vím, že ve srovnání s jinými národy jsme v tomto ohledu hodně tolerantní a řadě lidí to vůbec nevadí. To se koneckonců projevuje i v tom, kolik máme ochotných a vysoce profesionálních spolupracovníků například v oblasti erotické fotografie."Jmění Pavla Kvoriaka, který pečlivě střeží své soukromí a tisku se programově vyhýbá, mnozí označují za stejně pohádkové jako příběh jeho podnikatelského úspěchu. Zlaté dno sexu po listopadu 1989 však velmi rychle objevili i ti, kdo vsadili na nejstarší řemeslo pod sluncem. Po letech striktních totalitních zákazů, které se v praxi proměnily v tichou toleranci, zažívá prostituce v Česku boom.Podle zjištění Českého statistického úřadu vyneslo toto odvětví sexuálního průmyslu v roce 2000 celkem šest miliard korun. "Jsou to samozřejmě odhady. Ale na základě zjištění ministerstva vnitra, odborných průzkumů v regionech a také informací od nevládních organizací, které poskytují pomoc prostitutkám v nouzi, předpokládáme, že každý den pracovalo v tomto oboru více než šest tisíc lidí," říká Jiří Vopravil z Českého statistického úřadu.Každý, kdo provozuje prostituci, má příjem v průměru dva a půl tisíce korun denně. Je však nutné dodat, že na ulici mohou být "honoráře" mnohem nižší, někdy téměř nulové. V luxusním salonu jde naopak o několikanásobek průměru. Na odhady a dohady je v současnosti odkázán každý, kdo se chce bilancí českého erotického byznysu zabývat. Důvod je prostý ­ vše se odehrává za hranicí zákona, v lepším případě mimo jeho rámec podle pravidla, "co není zakázáno, je dovoleno".Nikomu se nechce příliš mluvit a o nějaké účetní bilanci a výročních zprávách nemůže být ani řeč. Vedle rizik zdravotních je právě absence jakékoli legislativy jedním z hlavních nebezpečí podnikání v prostituci. "Pokud se nějaká dospělá žena dobrovolně rozhodne pro kariéru prostitutky, je to jen její svobodná volba. Měla by vědět, že tahle profese ji, alespoň u nás, může dostat do situace, kdy nebude schopná dosáhnout na svá nejzákladnější práva," říká Klára Skřivánková z organizace La Strada, která poskytuje pomoc ženám donuceným k prostituci."Přítel mi zajistil privát v Ostravě. Za hodinu jsem brala tisícovku. Nejhorší byly tlupy mladých opi lých kluků, kteří přijížděli o víkendu. Někdy to bylo dost hustý. Jednou mi vůbec nezaplatili, jenom pohrozili, že mě zmlátí. Dovolání žádné," popisuje úvod své kariéry osmadvacetiletá Kateřina z Frýdku-Místku. Začínala před devíti lety na severu Moravy, který je i s početnou klientelou ze sousedního Polska prostitutkami považován za nejméně výnosný region.Po několika měsících prchla za bohatšími zákazníky na česko-rakouské pomezí do Znojma. Jak říká, štěstí ji potkalo až v Praze. "Nejraději vzpomínám na týden, kdy v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond. To jsem měla obrovský úspěch," říká jako herečka, která mluví o své životní roli. Její úspěch se dal změřit ziskem přes čtyřicet tisíc korun za pouhé tři dny. Kateřina se však už nemusí dělit s žádným "přítelem".Pasáci nebo majitelé salonů a privátů si přitom berou zpravila polovinu a často i větší část tržby. "Víte, co nejvíc nesnáším? Film Pretty Woman. Hodně holek si řeklo, že dělat prostitutku je pohoda. Nabízely se hluboko pod cenou a čekaly na milionáře. Inzeráty slibovaly luxusně vybavený privát. Když zákazník přišel, holka ho čekala v panelákovém bytě. V jednom pokoji pracovala, ve vedlejším se její manžel díval na televizi a v koupelně se sušilo prádlo," říká Kateřina, která se už ohlíží "po jiné, klidnější práci".Podle odborníků jsou prostituce i pornografický průmysl poznamenány obrovskou fluktuací. Špičky zůstávají, ale téměř každý pěšák velmi rychle prchá, jakmile dosáhne určitého finančního standardu. Odvětvím míchají také nová média a technologie. Revoluci při výrobě pornografických filmů přinesl nástup videa.Pornoproducenti se s důvěrou vrhli na internet, kde nabízejí fotografie, filmy i "živá" setkání a konverzaci s dívkami prostřednictvím digitálních kamer. Za vnadami českých krásek už nemusí sexuální turisté jezdit. On-line služby na amerických serverech nabízí mimo jiné i PK62. Stačí, když klient pustí žilou své kreditní kartě, koupí si přístupové heslo na jednu ze stránek českého vydavatelství a může sledovat přímý přenos z jakéhokoli místa na planetě.