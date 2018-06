Severské velikonoce

Dnes se z domů už vychází, děti se za čarodějnice převlékají, obcházejí domy, u každého zazvoní a podstrčí pod dveře velikonoční dopis.



Pak čekají na odměnu - většinou dostanou sladkosti. Za to slíbí, že nebudou domu škodit.



Na Velký pátek se v severských zemích mrská březovými metlami. Ostatně metly s barevnými peříčky jsou neodmyslitelnou součástí velikonoční výzdoby.



Na Bílou sobotu se zapalují ohně. Největší veselí nastává o velikonoční neděli a velikonočním pondělí.



Hrají se různé hry s vajíčky - například se uvařená vejce položí do řady na zem a hráči se snaží do nich trefit dalším vejcem.



Když se jim to povede, je trefené vejce jejich. Nebo se soutěží, čí vejce se dokutálí nejdál ze svahu, či se jimi hází do dálky.



Severskou zvláštností jsou velikonoční krajiny, velmi podobné našim vánočním betlémům. Ty je možné ještě dnes vidět v mnoha domácnostech a zejména v kostelech.

Švédský velikonoční koňak



Potřebujeme:

(rozpis na 1 porci)

1 vejce

1 lžička moučkového cukru

6 cl pálenky, koňaku, rumu

drcený led



Postup:

Do šejkru dáme vejce, cukr, drcený led a přilijeme alkohol. Protřepeme a podáváme.