Severokorejský režim radí: Jezte krysy!

Tato zvířata poskytují člověku kožešinu a maso a dají se vykrmit a rozmnožovat, aniž by to moc stálo, píše k nové kampani režimu komunistický deník Rodong sinmun.Musíme se důkladně dozvědět všechno o krysách a udělat z výhod jejich konzumace celostátní hnutí, uvedl list ve vydání z 9. května.Z jedné krysy můžete za čtvrt roku získat přes dva kilogramy chutného masa. Jedna krysí samice navíc vrhne 20 až 30 mláďat, což představuje tak 50 kilogramů masa, poučuje deník obyvatele.Severní Korea je od roku 1995 z převážné části závislá na dodávkách potravin ze zahraničí, aby mohla jakžtakž uživit svých 23 miliónů obyvatel. Katastrofální situaci způsobila v zemi desetiletí neschopného řízení hospodářství a několik let špatného počasí, které téměř zcela zlikvidovalo zemědělství. Podle odhadů hlad v Severní Koreji zahubil až dva milióny lidí.