Ševčík ze SuperStar: Bára? Jen kamarádka

„Poznal jsem, co dokáže bulvár. V jistých novinách vyšly články, které mi, myslím, můžou ublížit. A přitom jsou to lži,“ svěřuje se.

Za uši se nestydí, s akné bojuje jako další teenageři, ve škole sice není premiant, ale jedinou čtyřku má z matiky. A lásku? Tu momentálně nemá. „S holkou jsem se rozešel před SuperStar a Bára je kamarádka. Ale skvělá,“ tvrdí sedmnáctiletý student z Kozlovic.

Barbora Zemanová se trápí za Martina. „Strašně si ale rozumíme, často si povídáme, chodíme ve dvojici po Praze. Může to možná vypadat, že spolu chodíme. Už jsem četla, že je do mě zamilovaný, ale já že mám někoho jiného. Hloupost. Jestli máme něco společného, tak názory na muziku. Posloucháme to samé, chceme mít v budoucnu svoji kapelu, samozřejmě rockovou, hrát po klubech a festivalech. Martin je skvělý kamarád, hrozně hodný a citlivý kluk,“ vypočítává Zemanová.

Rodiče svému synovi radí, ať ty řeči přehlíží a neláme si s nimi hlavu. Ví, že mají pravdu, ale stejně si nemůže pomoct. „Ono to moc nejde, v podvědomí na to stejně myslím. A jestli mě to může psychicky rozhodit? Možná, ale tomu se snažím bránit, nechci, aby zrovna tohle mělo vliv na můj výkon v soutěži,“ uzavírá Ševčík.