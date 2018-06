Šetlík: Přál jsem si fotit Královnu Matku

A jak se dostal Jadran Šetlík ke své profesi? "Ve čtvnácti letech jsem byl v Římě jako nejmladší papparazzi," řekl v on-line rozhovoru. Zvědavému dotazujícímu také prozradil, že má rád ženy. Nejvíce na nich obdivuje inteligenci, krásu a přizpůsobivost.

Dvě fotografie Jadrana Šetlíka iDNES vydražil ve prospěch povodněmi postiženého jihočeského regionu. V další dražbě však nepůjde o obraz, ale o Šetlíka samotného. Vítěze osobně vyfotí. Pokud vyhraje žena, vyfotí muže z okruhu jejích známých, kterého si ona sama určí. Dražba se koná 6. února od 10 do 17 hodin.



Jadran Šetlík se narodil 19. ledna 1952 v italském Terstu jako dítě českého novináře a matky Slovinky. Do Prahy přijel s rodiči v pěti letech a za dalších osm let se opět stěhoval do rodné Itálie, kde se jeho otec stal dopisovatelem ČTK.

V římských ulicích také poprvé zmáčkl spoušť fotoaparátu a právě tam v patnácti letech zcela náhodně potkal svoji první velkou hvězdu - Claudii Cardinale. Po ní následovaly další - ze světa hereckého, politického i společenského - Brigitte Bardot, Raquel Welch, Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy a řada dalších. V osmnácti letech začal Jadran Šetlík studovat na grafické škole v Praze. V té době bylo o dráze uměleckého fotografa definitivně rozhodnuto.

Začátkem ledna vystavoval Jadran Šetlík v prostorách Strahovského kláštera část své neustále se rozrůstající kolekce z Galerie Milenia Jadran nazvané Portréty. Výtěžek z prodejní výstavy putoval na pomoc dětskému domovu v Žíchovci na Prachaticku, který postihly loňské záplavy. V průběhu večera převzal cenu Masarykovy akademie umění, která je udělována za osobní přínos v oblasti kultury a umění.

Ve své profesionální kariéře se věnoval všem fotografickým žánrům - od reportáže přes architekturu, reklamu, módu, až k volné tvorbě. Jeho nejvyhledávanějším a nejčastějším fotografickým objektem však byla vždy žena v mnoha podobách.

Svědčí o tom desítky kalendářů, nesčetné množství reprezentativních souborů zajímavých osobností a fotomodelek. Toto téma také nejvýrazněji ovlivňuje i jeho současnou tvorbu, projekty a prezentace z posledních let, které vyústily v exkluzivní výstavy v České republice a v zahraničí. Umělec při nich vždy dbá na to, aby prostřednictvím fotografických obrazů oslovil co nejvíce diváků a aby každá prezentace svým zaměřením ladila s prostředím, ve kterém, ve kterém je umístěna. I v budoucnu se chce Jadran Šetlík věnovat převážně portrétu.