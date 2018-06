Šetlík nafotil herečku Brožovou, chystá se na Miss ČR Jandovou

Šetlík předvedl fotografii půvabné Brožové na slavnostním zahájení vernisáže svých fotografických obrazů. Projekt, který nazval Galerie Milénia Jadran nabízí ke zhlédnutí více než dvacítku originálních portrétů českých osobností. Mezi známé tváře, na které se návštěvníci Europarku Štěrboholy mohou těšit, patří například Karel Gott, Dagmar Havlová, Tomáš Baťa, Jiří Korn, Jaroslav Svěcený, Alena Šeredová, Iva Kubelková, Marta Kubišová s dcerou nebo Lucie Borhyová.

Na vernisáž dorazil osobně Felix Slováček s manželkou Dagmar Patrasovou, Kateřina Herčíková i Zuzana Jandová. Hlavním hostem však byla právě Kateřina Brožová. A jak se jí s Jadranem Šetlíkem spolupracovalo? "Krásně. Bylo to velmi příjemné focení. Přestože jsme na zhotovení portrétu neměli moc času, výsledek mě velmi mile překvapil," říká Brožová, která naposledy podobně pózovala Jaroslavu Šimandlovi. "Nafotili jsme spolu sérii fotografií pro Playboy a myslím si, že to byly fotky vkusné, jemné a ne příliš nahaté."

Sama obdivovala portrét Karla Gotta a Felixe Slováčka, ale nejvíce ji oslovil dvojportrét Marty Kubišové s dcerou. Stejný vkus má i Felix Slováček, prohlásil totiž se smíchem, že se mu líbí nejvíce jeho vlastní portrét. "Hezcí lidé se fotografům fotí hezky. Já také velmi rád fotím. Přírodu, památky, ale nejraději děti a svou manželku Dádu na jejích představeních. Jsou to nezapomenutelné momentky, když vidím, jak jsou ty děti nadšené, tleskají, zpívají a tančí," svěřuje muzikant.

Své nadšení z vernisáže netajila ani Zuzana Jandová. "Všechny ty portréty jsou nádherné. Jadran Šetlík mi tady na vernisáži nabídl, že by mě do své galerie také rád nafotil, což mě velmi potěšilo. Je to pro mě obrovská pocta a nesmírně si toho vážím. Kdy se to uskuteční, ještě přesně nevím, spíš teď žiji přípravami na svatbu mé výborné kamarádky, která získala titul Miss Gruzie a pozvala mě mezi svatebčany," uzavírá Jandová.