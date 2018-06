Setkání s Gibsonem: herec působil unaveně, jeho soukromí bylo tabu

"Mel Gibson je bezesporu stále charismatický muž, ale můj úplně první dojem byl, že je obrovsky utahaný. Když přicházel do chodby, pousmál se na mě, ale bylo vidět, že je velmi unavený a držel se za srdce, takže jsem měla strach, jestli je mu dobře," vzpomíná reportérka TV Barrandov, která natočila s Melem Gibsonem exkluzivní rozhovor.

"V očích má ty jiskřičky, které známe z filmů, ale jinak je to v dobrém slova smyslu obyčejný, vtipný, stárnoucí muž. Během seznámení byl milý, vstřícný, díval se do očí, ale pak to byl profesionál. Myslím, že se dokáže taky pěkně naštvat," dodala Škábová.

A měla pravdu. Mel Gibson se často rozčiluje, když se ho novináři ptají na osobní věci. Nedávno se dopustil faux pas v přímém přenosu, když v domnění, že je kamera už vypnutá pojmenoval moderátora, vulgárním slovem. Rozčílil ho dotaz na řízení v opilosti, kterého se dopustil v roce 2006.

Česká moderátorka se naštěstí jeho zlobě vyhnula. "Byla jsem upozorněna manažery, že vyhazuje novináře, pokud nerespektujete tabu na otázky jeho soukromí. A tak jsem na to šla oklikou a skrze film jsem se ptala na něj samotného a snad to někdy vyšlo. I když také vtipkoval," řekla Škábová, která měla na rozhovor se slavným hercem a režisérem přesně čtyři minuty. Během nich Mel Gibson prozradil, že pro něj natáčení posledního filmu Na hraně temnoty bylo příjemné, ale je rád, že skončilo.

"Těžké bylo se ráno dostat z postele. Ale jinak to nebylo náročné. Opravdu to nebylo těžké natáčení. Bylo to dobré," řekl Gibson. "Když řekli, že je konec, že balíme, jdeme domu, to mě vážně potěšilo. Ale hodně mě bavila práce s Rayem Winstonem, pracovat s dobrými herci je zábava," dodal.

Ačkoli se česká moderátorka zpočátku trochu bála, že Gibson rozhovor vůbec neposkytne nebo se rozčílí, odnesla si z několika minut strávených s ním příjemný dojem. Gibson jí dokonce dal výjimečně trochu času navíc, což obvykle nedělá. Mimo přísně vymezený časový limit natočil pozdrav pro diváky v České republice, kterou osobně prý ještě nikdy nenavštívil. Celý rozhovor uvidíte večer na TV Barrandov v pořadu Prominenti.