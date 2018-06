OBRAZEM: Hvězdy StarDance dřou ve zkušebně, z partnerů jsou nadšené

Vystoupení v přímém přenosu soutěže StarDance předchází dva měsíce intenzivního tréninku. Hvězdy se svými tanečními partnery dřou, až mají na nohou puchýře. Je to nápor na jejich fyzičku, pro profesionální tanečníky je to zase nápor na nervy. Všichni jsou ale s partnery spokojení. Podívejte se, jak to vypadalo na jejich prvním setkání a prvních trénincích.