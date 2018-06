Sestry Kristelovy jsou jak dvojčata, odlišují se jen barvou vlasů

Kateřina Kristelová, na rozdíl od své o šest let mladší sestry Adély, nosí blond vlasy. Nebýt tohoto rozdílu, řeklo by se, že jsou dvojčata. "Říkají to lidi, ale nechce se mi tomu moc věřit," říká moderátorka, kterou doprovodila i maminka Jana. Coby správná babička si oslavu vnučky nemohla nechat ujít.

Narozeninový outfit malé Claudie byl mimochodem přímo výjimečný. Navrhoval ho a schvaloval stylista, který pravidelně obléká i Kateřinu Kristelovou. "Claudinka byla za malou plešatou baletku," smála se moderátorka, podle níž se oslava vydařila.

Kateřina Kristelová a Eva Decastelo s malými oslavenci

A to především proto, že byla dvojnásobná. Druhé narozeniny slavil pro změnu syn Evy Decastelo Michal. Oběma osobně popřály i děti Bořka Slezáčka a Petra Vágnera.

René Decastelo a Bořek Slezáček se syny

"Asi je zaděláno na novou lásku. Claudie se s Míšou párkrát viděla a tentokrát se chytali i za ruku. Uvidíme, co bude dál, snad malý Míša nebude proutník," dodala Kristelová, jíž radost z oslavy kazil snad jen fakt, že manžel Martin Tůma byl stovky kilometrů daleko. Kvůli hokejovému angažmá ve Slovinsku se s rodinou shledá až v listopadu. "Zatím jenom skypujeme, viděl nás před i po oslavě, tak jsme byli v kontaktu alespoň přes internet," uzavřela Kateřina Kristelová.

Doma se prý baví hlavně sledováním seriálu Sex ve městě. Je jeho velkou fanynkou a zasedla i v porotě soutěže, kterou s tímto seriálem uspořádala televize Prima LOVE. Fanynky seriálu se měly nechat vyfotit jako některá z jeho hrdinek. Kristelová pak spolu se stylistou Honzou Pokorným a novinářkou Irenou Zemanovou vybírala finalistky, které stráví luxusní víkend v New Yorku.

Do soutěže se přihlásilo 150 žen Jedna z vítězek soutěže se seriálem Sex ve městě Lucie Sváčková

"Došlo strašně moc fotografií a je vidět, že některé dámy si daly opravdu záležet, aby co nejlépe vystihly zadání soutěže," uvedla moderátorka s tím, že výběr nebyl snadný. Nakonec zvolila čtyři ženy, které daly důraz na luxus, jaký se v seriálu objevuje, dvě z nich nezapomněly ani na posedlost botami, kterou v seriálu trpí hlavní hrdinka Carrie Bradshawová.