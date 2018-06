Sestry Geislerovy jsou prototypem přirozené krásy, říká kadeřník Zapoměl

"Ony jsou pro mě prototypem přirozeně krásné ženy a v podstatě nebylo o čem jiném přemýšlet," říká Zapoměl.

Dostat je všechny tři před jeden objektiv se podaří málokomu, ale pro něj to sestry Geislerovy udělaly. Nafotil je uznávaný módní fotograf Matúš Tóth.

Podle Zapoměla je právě přirozenost hlavní. "Mám rád hlavně krásné vlasy a pokud zůstane zachována kvalita, klidně jdu i do experimentu. Pokud přijde Aňa, že chce na blond, tak budu trochu protestovat, ale udělám jí to, když zůstane zachována kvalita. Ale jsem kadeřník, který zastává přirozenost. To, co příroda nadělila, jen trochu upravíme," říká.

Aňa Geislerová mu dává za pravdu, ale neměla to tak vždy.

"V dětství jsem byla experimentátor, chtěla jsem se hrozně ostříhat nakrátko. Teď se už cítím poučená a nebudu to dělat. Myslím, že příroda má záměr s každým člověkem a dá mu, co mu patří," řekla herečka.