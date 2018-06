VIDEO: Sestřenice Kate Middletonové si střílí z královny striptýzem

Jednadvacetiletá Darlingová tančila v newyorském klubu W.I.P. na píseň God Save the Queen (Bůh ochraňuj královnu), kterou nahrála punková skupina Sex Pistols v 70. letech jako kritiku královny Alžběty II., která je teď její příbuznou.

"Svlékla jsem si šaty, ale neukázala nic, co by mělo být uchováno pro někoho jiného," řekla Darlingová po svém vystoupení deníku Daily Mail.

Intimní partie zakryla červenými nálepkami s královskou korunkou.

"Cítíme z ní, že je to opravdová punkerka a užívá si to. Pozvali jsme ji kvůli její energii a proto, že by mohla lidi u nás víc strhnout pro burlesku. Nepomýšleli jsme při tom na to, že je spřízněná s Kate Middletonovou," řekl deníku Metro promotér akce Lyle Derek.

Přes den přitom tato sexy tanečnice pracuje v londýnské bance Barclays. Za svá noční vystoupení se ale nestydí a její kolegové s tím prý nemají problém.

Katrina Darlingová má s Kate Middletonovou společnou prababičku.

Katrina Darlingová a Kate Middletonová jsou spřízněny přes prarodiče, kteří byli sourozenci. O tom, že její babička byla sestrou dědečka vévodkyně z Cambridge ale Darlingová nevěděla a o svém příbuzenství se dozvěděla až z novin.