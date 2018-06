Sestřenice Issovy si vyměnily muže: Je to život, říká zamilovaná Martha

Už několik měsíců randíte s režisérem Davidem Ondříčkem, se kterým jste zavítala i na filmové Vary. Jste šťastně zamilovaná?

Kdybych nebyla, tak by po mém boku nebyl! (smích)

Rozumím, ale stala se poněkud netradiční věc: David je bývalý partner vaší sestřenice Kláry. Způsobilo to nějaký zádrhel mezi vámi dvěma?

Život je někdy zajímavý a člověk nikdy neví, kam ho jeho cesty zavedou. Nám se sice stala tahle zapeklitá situace, ale ne proto, abych někdo někoho někomu odvedl. Proběhlo to velmi čistě.

David Ondříček a Martha Issová

Navíc jste všichni ze stejné branže, takže možnost, že něco takového muže nastat, je zřejmě větší...

Spíš je to o tom, že člověk hledá partnera pro život, někoho, s kým si rozumí, s kým má stejné světy. To je myslím úplně normální.

Shodou okolností se potkáváme v recepci golfového resortu, přišla jste si zahrát?

To ne, ale Ondřej Trojan se mě zeptal, zda-li bych nevyhlásila výsledky turnaje. Má asi pocit, že by se můj zjev do tohoto hippiesáckého pojetí mohl hodit.

Martha Issová Klára Issová při příjezdu k hotelu Thermal (Karlovy Vary, 1. července 2011)

Zajímá vás golf vůbec?

Určitě zajímá. Jsem člověk, který má rád pohyb. Golf je zajímavý hlavně z té stránky, že kromě samotné hry je důležitá psychická stránka věci, respektive ovládnutí myšlenek.

Takže jste nějaké tréninky absolvovala?

Měla jsem tři tréninky. Golf je navíc gentlemanský sport, jehož pravidla se mi líbí. Je fakt, že jsem k němu měla dřív negativní přístup, protože to svého času bylo něco, co přišlo do módy a spíš než zálibou to bylo něco, co patří k dobrému tónu. Odpovídala tomu i skupina, která se golfu věnovala, což pro mě bylo nejdřív dost odrazující. Ale zase jsme u toho: vždycky záleží, jakými lidmi se obklopíte vy sám.

Martha Issová

Jak dlouho se v Karlových Varech zdržíte, přeci jenom nyní žijí především festivalem...

Odjíždím v pondělí večer a od festivalu očekávám to samé, co každý rok. A sice, že uvidím hezké filmy a kamarády, se kterými přes rok nemám tolik možností se potkat.

Jste tu i s maminkou a herečkou Lenkou Termerovou. Je už u mámy vše ze zdravotního hlediska v pořádku, jak se vůbec má?

Dobře se má! Vše je v pořádku (ťuká si na zuby). Dokonce jí den před odjezdem sundali i sádru, protože měla zlomenou ruku. Všechno vyšlo perfektně.