Sestra utekla kvůli mně a vyčítá mi to, říká Iveta Bartošová

Sestra Ivety Bartošové vystupovala pod uměleckým jménem Viana. Pseudonym si musela dát, protože měla problémy kvůli příjmení a iniciálám svého slavnějšího dvojčete. "Přiznávám, má silnější hlas, zpívá krásně, ale už nezpívá. Odstěhovala se do Švýcarska, tam se vdala. Myslím, že je trošku nešťastná," řekla Bartošová v rozhovoru na Frekvenci 1.

Iveta Bartošová a její dvojče Ivana

Podle zpěvačky jí sestra neodpustila, že byla populárnější a úspěšnější. "Ona mi to trošku vyčítá, že utekla kvůli mně, že byla pořád ta druhá. Snažila jsem se jí pomoct, ale lidi ji nebrali. Trpěla tím a já tím trpím taky, je to moje dvojče," prozradila zpěvačka.

I když sestru brala na koncerty jako hosta, nazpívaly společně duet a dala jí své lidi, nepomohlo to. Tak se Ivana radši sbalila, odešla do zahraničí a sekla se zpěvem.

Bartošové se ale podařilo alespoň zakopat válečnou sekeru s Ladislavem Štaidlem, se kterým už 12 let bojuje o syna Artura. "Poslední dobou, je to měsíc, se to změnilo. Láďo, já ti děkuji, konečně se o něj staráš," prohlásila.

Zpěvačka sice říká, že jednou je nahoře a pak zase dole, ale teď se prý má dobře. Pomáhá jí i čtení před spaním, právě má rozečtenou knížku Uzdravte druhé, uzdravte sebe.