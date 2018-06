Sestra Taťány Kuchařové míří na konkurz do SuperStar

"Lívie je moje zlatíčko a vždycky jí budu fandit stejně tak, jako ona fandila mně," říká Kuchařová. Nemyslí si, že by jí slavné příjmení mělo uškodit ve snaze uspět v pěvecké soutěži. "Každý, kdo má možnost ji

slyšet, posoudí sám, jestli zpívat umí, nebo ne. Já jsem laik, ale to, že se dostala na Ježkovu konzervatoř a ukončila velice úspěšně první ročník oboru muzikál, mluví samo o sobě. Řeči o našem příbuzenském vztahu či nějakých výhodách ze známého příjmení asi budou vždycky, tomu se neubrání," míní Miss World 2006.

Příbuzní Taťány Kuchařové - babička, sestry a maminka

Lívie Kuchařová v žádném případě nebude chybět v neděli 28. června mezi těmi, kdo budou usilovat o účast v oblíbené soutěži, která se tentokrát ponese v mezinárodním duchu. Připravená je zazpívat podle pravidel hry jednu českou a jednu anglickou písničku. Vybrala si hity od Lucie Bílé a Beyoncé. Od své účasti na pražském castingu si ale nic neslibuje.

"Raději nic neočekávám, můžu být jen příjemně překvapená. Podporuje mě celá rodina, to je pro mě důležité. Je tam spousta kol a možná, že vypadnu hned v tom prvním. Jeden velký sen už se mi splnil tím, že jsem se dostala na konzervatoř. Teď mám před sebou ještě pět let studia a uvidíme, co bude dál," uvažuje Lívie Kuchařová.

Gratulovali příbuzní i Gott

Ve čtvrtek večer ještě stihla podpořit svoji sestru Táňu. Ta totiž slavila roční výročí založení nadace Krása pomoci, jejíž je patronkou, a do hotelu Ambassador pozvala také nejmladší sestru Kristýnu, svoji maminku i babičku. Lívie pogratulovala sestře písničkou, Kristýnka ji odměnila vřelým objetím. "Těšila jsem se, až sestřičku chytnu, strašně dlouho jsem ji neviděla," prohlásila Kuchařová. V publiku tentokrát nechyběl ani Kuchařové přítel, radní Prahy 1 Milan Richter.

Dalším milým gratulantem byl Karel Gott, který se loni stal kmotrem Tánina kalendáře Krása stáří. "Dovedu si představit, proč jste přišli na mě," vtipkoval čerstvý sedmdesátník. Radost krásce s velkým srdcem udělala také exkluzivní módní přehlídka nové kolekce Pret-á-Porter na nadcházející podzim a zimu. "Dior mi zapůjčil kolekci, kterou ještě neviděla Paříž, a to zcela bez nároku na honorář. Navíc přijeli francouzští stylisti, vizážisti a choreografové, toho si opravdu velmi vážím. Spolupracuji s Diorem už několik let, šla jsem přehlídky jak tady, tak v zahraničí a musím říct, že je to oboustranně příjemná spolupráce."

Topmodelky v čele s Taťánou Kuchařovou a Andreou Verešovou

Přehlídka se málem vymstila Andree Verešové, která patřila mezi hvězdy večera. Na schodech se jí na vysokých podpatcích zvrtla

noha a měla štěstí, že zaškobrtnutí ustála a že ho nezaznamenaly fotoaparáty ani kamery. Přehlídka se totiž nesměla fotit ani točit právě z důvodu, že ji ještě nezhlédla Mekka módy - Paříž.

Úspěšná byla také aukce kabelky, která se vydražila za 56 tisíc korun, a briliantového šperku z bílého zlata z kolekce Taťána-Klenoty Aurum, který si nový majitel odnesl za rovných 100 tisíc korun. Dobré věci pomohla i cestovka Blue Style, s níž byla Kuchařová na Škole Miss v Dubaji, když Nadaci přispěla částkou 200 tisíc.