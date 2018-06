Sestra Spearsové tají pravého otce svého dítěte

Skutečný otec se prý skrývá, zatímco Casey byl nastrčen jako obětní beránek. Podle magazínu je pravým otcem jeden z producentů televizní show pro mládež Zoey 101, ve kterém Jamie hraje od svých třinácti let.

Magazín Star se opírá o svědectví rodiny a přátel, kteří tvrdí, že se herečka již delší dobu se svým mladým přítelem nevídá, navíc sám Casey před jistou dobou publikoval na své stránce na serveru myspace.com zprávu, že vztah s Jamie Lynn ukončil. Jejím novým objevem by měl být mnohem starší muž pracující v produkci televizní show.

"Všichni si myslíme, že Jamie skutečného otce svého dítěte tají, protože by šel sedět za znásilnění," říká Jamiina matka. "Médiím a tisku proto předhodila svého dobrého přítele Caseyho, protože podle zákonů naší rodné Luisiany se nejedná o znásilnění, pokud s nezletilou osobou spí partner maximálně o dva roky starší. A to on splňuje," dodává trpce žena, která se stále s neplánovaným těhotenstvím své nezletilé dcery nemůže smířit.