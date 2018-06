Sestra Spearsové své nenarozené dítě prodala za milion dolarů

Ze svého nezletilého těhotenství totiž dokázala udělat tak monstrózní bulvární senzaci, že se teď časopisy předhánějí v tom, kdo bude mít právo jako první otisknout fotografie jejího dítěte po porodu. Vítězem se stal magazín OK!, který Jamie Lynn nabídl rovný milion dolarů.

Pravda, do celé akce se značně vložila matka Spearsová, která kontrakt na milion dolarů osobně usmlouvala. A byla to také ona, kdo svou starší dceru Britney tlačila od dětství do showbyznysu.

"Zavolala jim tento týden, když se dozvěděla o Jamiině těhotenství. Požádala je, aby z toho Britney vynechali, protože je to celé jen o Jamie Lynn. Za to peníze nechtěla, ale společně s Jamie podepsaly smlouvu na milion dolarů za první fotky dítěte, až se narodí," prozradil na matku Lynne Spearsovou nejmenovaný zdroj.

Jamie Lynn Spearsová má být podle oficiálního prohlášení ve dvanáctém týdnu těhotenství. - více zde