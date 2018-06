Sestra o Regině: Nevzdá to, bude bojovat

Dagmar Vondráčková je jen o dva roky starší. Pokud si vzpomíná na dětské spory, které s Reginou mívala, pokládá je za úplně normální. Odehrávaly se mezi nimi klasické sesterské žabomyší boje, ve kterých jednou zvítězila Gina, jednou Dagmar. Nic neobvyklého.

„Gina umí říkat i nepříjemné věci,“ tvrdí o sestře Dagmar. „Já osobně si myslím, že je ve vile dominantní. A to, že je středem pozornosti, jí rozhodně nevadí. Je na to zvyklá. Umí i tam – ve stresových podmínkách – dělat legraci, zatímco spousta ostatních kolem ní jen kouká s otevřenou pusou.“

To, že se Regina dostala až do vily a do nejužšího boje o miliony, se Dagmar Vondráčková s rodinou a nakonec i jejich tatínek dozvěděli jako překvapení. „Vrátili jsme se z dovolené, Regina pryč a nás čekal jen vzkaz, kde je.“ Tatínek prý z toho byl mírně šokován, ale už je v pohodě. Jiné je to však s reakcemi okolí. „Mladí kolem vše berou jako legraci. Horší je to se staršími lidmi kolem nás. Říkají ošklivé věci, které nás mrzí.“

VyVolené pochopitelně celá rodina sleduje. Ale jen těžko naladí Primu, takže si díly nechávají natáčet. „Úterní klání jsem viděla s mírným zpožděním. Když jsem se dozvěděla, že Gina dokonce plakala, bylo mi jasné, že ji to muselo hodně zasáhnout a mrzet. Ona totiž příliš najevo své pocity nedává.“

Dnes musí Regina označit někoho, s kým se utká v sobotním Duelu. Hodně se spekuluje o třech lidech. Bude to Honza, Petr, nebo Wendy? A nerezignuje po tom všem nakonec Regina? „Jak ji znám, tak ne! Ona to nevzdá a bude bojovat,“ myslí si její sestra. „Víte, ta její neoblíbenost, to je podle mne spíše jen závist. Regina prokoukla třeba Petrovu taktiku, zřejmě proto ji on tak nenávidí.“

Ať už to v sobotu dopadne jakkoliv, Dagmar Vondráčková si myslí, že až Regina odejde z vily, pojede ze všeho nejdřív domů, aby si tam srovnala myšlenky. Teprve potom za rodinou. A kdyby náhodou vyhrála? „Určitě by začala podnikat. Třeba v modelingu. Vždycky po tom toužila, ale nikdy k tomu neměla dost peněz. Ze všeho nejdřív si přála být nezávislá. A to by se jí splnilo.“

