Sestra miliardáře Beckhama je na podpoře, fotbalista to prý netušil

"David neměl ani tušení, že je Lynne na podpoře. Koupil jí dům, v němž žije. Vždy pomáhal jí i jejím dětem. Dával jí peníze a cokoli potřebovala, takže je teď překvapen a docela ho to rozčílilo," řekl deníku Daily Mail zdroj blízký Davidu Beckhamovi.

Osmatřicetiletá Lynne Beckhamová pobírá sociální dávky pro sebe a své tři děti ve výši 4920 korun týdně od té doby, co přišla o práci. Její bratr stejnou sumu vydělá za pár vteřin, ale sestra se mu se svými finančními problémy nesvěřila.

Jejich vztah ochladl, když se ukázalo, že bývalý manžel Lynne Beckhamové Colin Every prodával kokain. Lynne se s ním teď rozvádí a přes Facebook se seznámila s mužem, kterého si po pár týdnech nastěhovala do své vily. Ukázalo se ale, že má její nový partner záznam v trestním rejstříku za násilný čin a je alkoholik. David Beckham prý zatím netuší, co je nový partner jeho sestry zač. Setkal se s ním jen jednou na koncertě Whitney Houston, kam vzal všechny své synovce a neteře.

Bližší vztah má fotbalista se svou mladší sestrou Joanne, které také koupil luxusní dům. "Jediné, co mi otec řekl, bylo 'starej se o své sestry' a to vždycky budu," řekl tehdy Beckham, jehož majetek se odhaduje na víc než tři miliardy korun. Jestli teď finančně pomůže starší sestře Lynne médiím neprozradil.