Sestra Mariah Carey je bývalá prostitutka a chce se usmířit s rodinou

Alison Carey svoji neteř a synovce ještě neviděla. Sama je matkou čtyř dětí, a jak v jednom z rozhovorů přiznala, několik let si v New Yorku vydělávala jako prostitutka, aby uživila svou rodinu.

Sestry se odcizily v roce 1994, když byla Alison drogově závislá. Jejich matka Patricie usilovala o opatrovnictví svého vnuka a Alison ji v televizi obvinila z únosu. Mariah se přidala na stranu své matky.

Starší sestra zpěvačky teď tvrdí, že už drogy nebere ani nepije, a začala také pracovat jako pokojská.

"Chci říct své sestře, jak moc mi chybí a jak jsem hrdá na to, že jsme rodina. Možná teď jsme od sebe, je to už hodně let, co jsme naposledy spolu mluvily. Ale pro mě, navzdory všemu špatnému, to bude vždycky moje malá sestřička," řekla listu The Sun Alison Carey, která by se ráda potkala i se svou neteří a synovcem, které zatím viděla jen na fotkách v televizi.

"Jsou naprosto rozkošní. A když se podívám do jejich očí, vidím oči mé sestry, které se dívaly na mě, když jsem ji chovala jako miminko. Jsem si jistá, že Mariah bude fantastickou matkou a její manžel Nick Cannon, o kterém jsem slyšela jen samé dobré věci, bude skvělý otec," dodala Alison.

Sestry se měly pokusit o smíření v roce 2002 u smrtelné postele jejich otce, ale Mariah se neukázala. Stejně tak loni, když měla Alison podezření, že má rakovinu, a zpěvačka jí chtěla zaplatit léčbu. Nakonec se však ukázalo, že šlo jen o žlučové kameny.