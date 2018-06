Sestra britské královny zemřela

Podle oznámení paláce zemřela pokojně ve spánku v nemocnici za přítomnosti obou svých dětí. Ačkoli příčina smrti nebyla oficiálně sdělena, podle neoficiálních informací z paláce prodělala princezna v noci na sobotu čtvrtou mrtvici.



Do nemocnice byla odvezena časně ráno a v půl sedmé ráno místního času zemřela.



Na oslavách 101. narozenin své matky loni v létě byla na invalidním vozíku. V poslední době se už na veřejnosti neobjevovala.



V Londýně se má za to, že královna bude navzdory úmrtí své sestry pokračovat v přípravách oslav 50. výročí svého nástupu na trůn, které mají naplno začít koncem dubna. Obě sestry měly spolu velmi blízký vztah a velmi jim záleželo na budoucnosti monarchie a královského domu.



Princezna byla v mládí několik let druhá v pořadí na britský trůn. Poté, když se Alžběta II. vdala a měla děti, bylo jasné, že Margaret na trůn nikdy neusedne.



Proto na rozdíl od své sestry Alžběty nebyla svázána tvrdým protokolem a v 60. a 70. letech byla hvězdou společenských večírků a časopisů na obou stranách Atlantiku v rozsahu, který překonala až princezna Diana, bývalá manželka korunního prince Charlese.



Margaret byla také prvním členem královské rodiny po 400 letech, který se rozvedl.

Princezna Margaret Rose se narodila 21. srpna 1930 ve Skotsku jako druhorozená dcera tehdejšího vévody z Yorku, pozdějšího krále Jiřího VI. a Alžběty, nynější královny matky. Živá, koketující a komediální Margaret byla pravým opakem své upravené, citlivé a vážné sestry. V mladí výborně jezdila na koni, dobře plavala a věnovala se zahradničení. K jejím pozdějším zálibám patřilo výtvarné umění, balet a džez. Po druhé světové válce cestovala se svými rodiči a v roce 1954 byla prvním členem královské rodiny, který navštívil poválečné Německo. Poslední roky žila osaměle v londýnském Kensingtonském paláci.