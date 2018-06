Šestnáctou Miss je Jana Doleželová

FOTOGRAFIE:

Janu Doležalovou si za svou královnu krásy vybrali také televizní diváci. U čtenářů, kteří volili Miss Sympatie, zvítězila osmnáctiletá Pavla Sudová z Plzně. Miss Talent se stala dvacetiletá Monika Horáková z Pardubic.

Tmavovláska Jana Doleželová, 176 centimetrů vysoká a s mírami 87-57-89, si odnesla ze soutěže hned dva tituly. Studentka Farmaceutické fakulty na Karlově univerzitě vystřídala v roli královny krásy loňskou Miss Lucii Váchovou.

"Za šestnáct let existence Miss bylo dívkám uděleno 59 titulů, vítězky nalétaly na různé soutěže 850 000 kilometrů, zeměkouli tedy oblétly 41krát. Průměrná výška dívek se během těchto let zvýšila o čtyři centimetry, ovšem jejich váha se o něco snížila. A nejzajímavější je, že jsou stejně krásné a stejně mladé jako byly ty v roce 1989, zatímco já jsem o šestnáct let starší," bilancoval prezident soutěže Miloslav Zapletal, a snad kvůli této větě mu všichni odpustili, že při slavnostním vyhlašování popletl pořadí na druhém a třetím místě.

Vítězky získaly spolu s titulem tradiční ceny od sponzorů: pronájem bytu, auto, nábytek, šperky, paušál na mobil, kosmetiku a další.

Hosty sobotního večera, který v karlovarském Grandhotelu Pupp moderoval Jan Čenský, byli Jiří Korn, Lucie Bílá se skupinou Kale a Karel Gott. Společenské róby dívkám opět navrhovala Beata Rajská.

Atmosféru poněkud poznamenala nepřítomnost severočeské královny krásy Lucie Králové. Jejího snoubence našli kriminalisté zastřeleného v Teplicích. "Lucie ze závažných osobních důvodů do Karlových Varů nepřijela," řekl moderátor Jan Čenský a dodal, že co není letos, může Lucii vyjít za rok. - více zde

Po skončení přímého přenosu se tradičně koná korunovační ples. Účastní se ho všechny finalistky, účinkující, reklamní a mediální partneři, významné osobnosti a další. Součástí plesu je také dražba korunky Miss ČR 2004, jejíž výtěžek je poukázán na charitativní účely.

MISS ČR 2004 Jana Doleželová 22 let, Uničov 1. Vicemiss Michaela Wostlová 22 let, České Budějovice 2. Vicemiss Edita Hortová 18 let, Brno Miss Sympatie Pavla Sudová 18 let, Plzeň Miss TV diváků Jana Doleželová 22 let, Uničov Miss Talent Monika Horáková 20 let, Pardubice

Čtenáři iDNES by rovněž volili dívku s číslem 11 Janu Doleželovou.

Miss předchozích ročníků:

1989 Ivana Christová, 1990 Renáta Gorecká, 1991 Michaela Maláčová, 1992 Pavlína Baburková, 1993 Silvia Lakatošová, 1994 Eva Kotulánová, 1995 Monika Žídková, 1996 Petra Minářová, 1997 Terezie Dobrovolná, 1998 Kateřina Stočesová, 1999 Helena Houdová, 2000 Michaela Salačová, 2001 Diana Kobzanová (titul jí byl odebrán), 2002 Kateřina Průšová, 2003 Lucie Váchová.