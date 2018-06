Šestnáctiletý princ Harry kouřil trávu

Princ Harry

Britské zákony zakazují konzumaci alkoholu do 18 let, konzumace drog je postavena mimo zákon. Harry se později otci k této zkušenosti doznal. Charles serozhodl rázně zakročit - poslal syna na jednodenní návštěvu odvykací kliniky, aby se seznámil s následky nezvládnuté konzumace drog.Dnes tisk v komentářích hodnotí kladně nejen rázný Charlesův postup, ale i reakci premiéra Tonyho Blaira. Ten připomněl, že podobné překvapení mu před několika měsíci připravil 16letý syn Euan, kterého policie načapala opilého v centru Londýna, jak zvrací.Blair ocenil Charlese, že se rozhodl Harryho poslat na návštěvu detoxikačního střediska. Zprávy o Harryho prohřešku sice zasahují do jeho soukromí, nicméně britský úřad tiskového dozoru PCC dnes uznal, že aféra je dokladem "mimořádného zájmu veřejnosti", a tudíž informace o Harrym lze ospravedlnit. Ředitel PCC Guy Black nicméně připomněl, že to neopravňuje sdělovací prostředky, aby nerespektovaly přísná pravidla, která se týkají poskytování informací o všech dětech školního věku, tedy včetně prince Harryho.Z těchto nařízení vyplývá, že žádného mladistvého, ať je královského původu či nikoli, nelze fotografovat či s ním pořídit rozhovor bez souhlasu rodičů.Po tragické smrti princezny Diany, Harryho matky, se britské sdělovací prostředky v roce 1997 zavázaly, že budou respektovat soukromí jak Harryho, tak jeho staršího bratra, nyní 19letého prince Williama, po celou dobu jejich školní docházky.