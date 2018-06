Šestnáctiletá modelka žaluje oděvní firmu o 477 milionů

Clausonové bylo patnáct let, když pro fotku pózovala. Je na ní sice oblečená, ale sedí ve vyzývavé póze rozkročená na motorce, což prý poškozuje její pověst. Podle žaloby fotograf "soustředil pozornost snímku na oblast rozkroku", a fotografie proto může lákat pedofily.

Hailey Clausonová na provokativním snímku

Perry prý původně souhlasil s tím, že snímky nezveřejní, protože proti nim protestovala modelingová agentura, která Clausonovou zastupuje. Přesto se fotografie objevily nejprve v německém časopise Qvest a následně na tričkách značky Urban Outfitters.

Perry ovšem tvrdí, že při focení byli přítomni rodiče Clausonové a se zveřejněním fotek souhlasili. Zároveň ale dvaatřicetiletý fotograf dodává, že "mu snímky byly ukradeny".

Navzdory nízkému věku už má Clausonová jméno v módním světě. V Los Angeles i Paříži pracovala pro takové návrháře, jako je Gucci nebo Oscar de la Renta. Pro něj chodila přehlídky už v patnácti.

De la Renta i další ignorují věkový limit, který stanovila americká rada módních návrhářů. Podle něj by se na přehlídkovém mole neměly objevit dívky mladší šestnácti let a dívky do osmnácti nemají pracovat po půlnoci.

Tato pravidla jsou ovšem pouze doporučení. "Je to na návrhářích a agentech, jestli se rozhodnout pravidla dodržovat," řekla deníku Daily Mail mluvčí rady Karen Petersonová.