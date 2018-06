Šestiletý chlapec byl jmenován ředitelem v muzeu

Malý Sam Pointon z Leicesteru miluje vláčky, proto se rozhodl odpovědět na inzerát Britského národního železničářského muzea v severoanglickém Yorku, které hledalo náhradu za ředitele Andrew Scotta.

Ve své žádosti Sam napsal: "Mám elektrickou železniční dráhu. Umím s ní moc dobře. Dokážu řídit dva vláčky najednou."

Představenstvo muzea bylo uneseno jeho nadšením a nabídlo mu post ředitele pro zábavu. "Je to nejlepší práce na světě," řekl nadšený Sam, který se nejvíc těší na parní lokomotivu.

Pro tuto práci je podle svých slov ideální kandidát."Byl jsem už v hodně vlacích, mimo jiné také v eurostaru," zdůraznil.

Matka malého ředitele Lorraine Pointonová je na syna velmi pyšná, ale ze školy ho pro tento pracovní úvazek omlouvat nehodlá. "Jako každý malý chlapec je blázen do vláčků. Teď si myslí, že když má tuhle práci, nemusí už do školy chodit. Budeme mu muset vysvětlit, že škola je nutná."

Paní Pointonová prozradila, že jejich rodina byla zrovna na prázdninách, když její manžel zahlédl inzerát v novinách. "Škádlili jsme Sama, že by to byla jeho vysněná práce. Když jsme se vrátili domů, napsal dopis. Pak už jsme byli pozváni do muzea a Sam se stal ředitelem zábavy. "

Ředitel Andrew Scott, který odchází do důchodu, tvrdí, že ho Samův dopis velmi potěšil. "Je vždycky skvělé vidět tak malé dítě se skutečným nadšením pro vlaky. Je přesně jako já, když jsem byl malý kluk," řekl Andrew Scott.