Šestiletá dětská miss vydělává miliony, má 60 párů bot a obědvá humry

Isabella Barrettová se stala několikrát dětskou královnou krásy, objevuje se často v televizi, je tváří jedné značky hraček a má i vlastní řadu šperků a kosmetiky. To vše jí vynáší slušné peníze a holčička si je umí užít.

"Jsem superstar, mám vlastní řadu šperků a zbožňuji, že jsem šéfka. Nikdy jsem neprohrála a téměř každou soutěž krásy, do které se přihlásím, vyhraju. Ale co mám radši než cokoli jiného, jsou boty. Mám přes 60 párů," pochlubila se šestiletá milionářka deníku Daily Mirror.

Hvězdné manýry dcery uznává i její devětatřicetiletá matka Susanna, ale nijak ji neděsí a nemá strach, že bude její dcera rozmazlená.

"Vidíme, co se děje dětským hvězdám, jako je třeba Britney Spears, a nechci, aby tak moje dcera dopadla. Ale ona má prostě ráda hezké věci, tak s ní tak zacházíme," řekla Susanna.

"Hodně cestujeme na soutěže krásy, takže si oblíbila pětihvězdičkové hotely a ráda na sebe nechá čekat. Dělá i hlouposti, jako když si jednou objednala jídlo za 2 200 dolarů (asi 43 tisíc korun). Nikdy si nedá cheesburger a hranolky, vždycky si vybere to nejdražší jako filet mignon a humra. Vím, že to zní pompézně, ale nám to připadá zábavné a bereme to jako část její osobnosti," dodala matka.

Většinu peněz, co svou popularitou malá celebrita vydělá, utratí za oblečení a boty. Ale ani v šesti letech se neobejde bez drobných vylepšení. Isabella má hlasového poradce, vizážistu, pravidelně si nechává nastříkat umělé opálení, prodloužit vlasy a nalepit nehty. Kromě toho chodí na gymnastiku, tanec, zpěv a učí se italsky, německy a španělsky.

"Každé její vystoupení musí být jako show na Broadwayi a každý kostým stojí 10 tisíc dolarů. Utratili jsme za poslední dva roky kolem 50 tisíc dolarů za účast v soutěžích krásy. Ale podívejte, kde je teď. To se víc než vyplatilo," říká spokojená matka a vůbec jí nevadí, že mnozí lidé nad ní i dcerou zdvihají obočí.

Její další metou je stát se hvězdou u Disneyho a být tak další Selenou Gomezovou.