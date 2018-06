Šesterčata, to není úspěch,

* Když se narodí čtyřčata, paterčata, či dokonce šesterčata, všude na světě se pořádají bujaré oslavy. Jen lékaři nejásají. Proč?Vícečetné těhotenství nepatří u člověka - na rozdíl od jiných živočišných druhů k typickému reprodukčnímu vzorci. Nelze ho sice považovat za těhotenství patologické, ale v mnoha aspektech je provázeno řadou komplikací.* Ženský organismus je tedy »stavěn« jen na jedno embryo. Může být vícečetné těhotenství pro ženu nebezpečné?Každé vícečetné těhotenství považujeme za rizikové. Ženy trpí v prvních měsících častěji zvracením, až šestkrát častěji se u nich objevuje takzvaná preeklampsie. Projevuje se vysokým tlakem, otoky a ztrátou bílkovin v moči. Toto závažné onemocnění může vyvrcholit křečemi, ztrátou vědomí, poruchami činnosti srdce, jater, mozku a ledvin, někdy dokonce vede až ke smrti těhotné. Až v patnácti procentech vícečetná těhotenství také ohrožuje zvětšené množství plodové vody. Důsledkem může být opět preeklampsie a také špatná výživa plodů. Těhotné často trpí anémií (chudokrevností) a bolestmi v zádech. Problémem může být i vzhled po porodu. Mnoho žen se musí podrobit plastické operaci břicha.* Jak jsou ohroženy děti?Především předčasným porodem. Dvojčata přicházejí v průměru na svět v 35. týdnu těhotenství (normální gravidita trvá 40 týdnů - pozn. red.), trojčata ve 33. týdnu, čtyřčata ve 29. týdnu. Z toho plyne pro děti spousta zdravotních potíží. Vícečetná těhotenství jsou také více ohrožena možností potratu. Nebezpečné jsou růstová retardace (v důsledku nedostatečné výživy jednoho či obou plodů) a takzvaná feto-fetální transfuze. To je stav, kdy krev teče od jednoho dvojčete k druhému. Jeden plod je přetížen velkým objemem krve, druhý naopak strádá nedostatkem krve. U dvojčat, jejichž placenty jsou srostlé, se tento problém objevuje až ve čtyřiceti procentech.* Mají takové děti šanci přežít?Řešení je z medicínského hlediska obtížné, velmi často prohráváme a ztratíme obě děti. U vícečetných těhotenství je také dvakrát větší pravděpodobnost, že děti budou trpět vrozenými vývojovými vadami. Rodiče a lékaři přitom často stojí před etickými otázkami, jež jsou de facto neřešitelné. Může nastat situace, kdy jedno dítě je zdravé a druhé trpí vadou s životem neslučitelnou. Tahle kombinace je pro rodiče ještě relativně příznivá. Musí se smířit s tím, že budou mít jen jedno dítě. Daleko těžší otázky vyvstanou, jestliže jedno dítě je zdravé a druhé má vadu, která je (i když velmi obtížně) slučitelná se životem. Ukončíme takové těhotenství? Ztratíme i druhý, zdravý plod...? T o jsou otázky, na něž neexistují všeobecně známé odpovědi. Musí se řešit naprosto individuálně.* V posledních letech přibývá vícečetných těhotenství v souvislosti s umělým oplodněním. Nejsou tyto metody - s ohledem na všechna rizika - vlastně krokem proti člověku?Úspěšnost asistované reprodukce je závislá na počtu embryí vložených do dělohy ženy. Protože z porodnického hlediska nejsou trojčata, čtyřčata a další žádoucí, je doporučeno při umělém oplodnění omezovat transferovaná embrya na tři až čtyři. Další možností, jak naložit s mnohočetným těhotenstvím až po oplodnění, je redukce počtu embryí. T o znamená, že je třeba v prvním trimestru těhotenství usmrtit jeden nebo i více zárodků v děloze, aby jejich konečný počet byl dva nebo jeden, když si to rodina přeje. Redukce mají však svá rizika, včetně ztráty všech plodů. Tento zákrok se vykonává vždy na vybraných pracovištích. Jestliže se přesto ve světě narodí někde šesterčata nebo sedmerčata, není to úspěch, ale důsledek ignorování všech možných rizik, které mnohočetná těhotenství přinášejí.* Redukce embryí je však etický problém.Samozřejmě. Při redukci embryí vyvstávají stejně závažné otázky jako při umělém ukončení těhotenství.