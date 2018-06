Šest z deseti žen by chtělo přešít

Jedna žena z deseti by okamžitě podstoupila plastiku, kdyby byla zdarma nebo hrazena pojišťovnou. A pouze každá pětadvacátá žena je se svým zevnějškem zcela spokojená. Docela v pohodě se cítí jedna ze tří žen.

Poopravit břicho by si nechalo od chirurgů čtyřicet procent žen, čtyřiadvacet by si dalo odsát tuk z oblasti boků a stehen, po plastickém zdokonalení prsou touží šestnáct procent žen, sedm procent by si přálo upravit zadní sedací partie.

Šestapadesát procent žen uvedlo, že pokud by mohly jít na plastiku zdarma, nechaly by si upravit jednu nebo dvě části těla, zatímco každá desátá dáma by toho na sobě pozměnila daleko více.

A jak často ženy na svoji problematickou postavu myslí a kolik kilogramů by rády zhubly? Čtyři ženy z deseti uvedly, že se nad sebou zamýšlejí každý den, každá třetí žena by pak ráda v průměru zhubla alespoň deset až třináct kilogramů.

Více než čtvrtina dotázaných žen se kvůli své postavě rozčílí ve chvíli, kdy vejde do obchodu s oblečením.

Čtyřiatřicet procent žen trpí kvůli postavě dokonce sociální fobií a za své tělo se stydí, třiadvaceti procentům je trapné svléknout se v létě do plavek.

"Žijeme ve světě, který je posedlý dietami, vyzáblými celebritami a neustálým důrazem na image. Nelze se tedy divit, že se lidé snaží vyrovnat se stále se zvyšujícími standardy, které jsou často pro mnohé nereálné," komentovala výsledky ankety Sheila Sangová z Women's Channel, provozovaného společností AOL.