Sérii zpívajících miss utne Nováčková, míří do filmu i na oční

"Brýle nosím od druhé třídy, teď mám čočky, přemýšlím i o laserových operacích. Docela mě tenhle obor zajímá. Hlavně pak ta práce s brýlemi," řekla iDNES.cz Jitka Nováčková na zahajovací akci nového ročníku České Miss.

Letos v létě se úřadující královna krásy v Česku příliš neohřála. Jen co v červenci absolvovala kurz herectví v New Yorku, musela znovu balit, aby byla včas v Brazílii na Miss Universe, kde patřila mezi favoritky. Mezi šestnáct nejlepších se sice neprobojovala, a byť jí to bylo líto, odnáší si zážitky na celý život.

Zpěvačkou je i Eliška Bučková, která zpívá po boku partnera Václava Noida Bárty Miss Jitka Válková jako zpěvačka

"Je to obrovská zkušenost. Byl to tedy zápřah, celé dny na podpatcích a málo spánku, ale být součástí show Donalda Trumpa, je prostě neopakovatelné. Konkurence byla velká, uspět mezi devadesáti kráskami z celého světa je přeci jen náročné. A vzhledem k tomu, že existují jistá pravidla pro postup, aby složení dívek nepůsobilo nijak rasisticky, letos holt na Češku místo nezbylo," směje se Nováčková.

Vítězce z Angoly osobně držela pěsti. Jak uvedla, byla její favoritkou od samého začátku. "Když jsem ji poprvé viděla, skutečně jsem si říkala, že právě ona by to měla vyhrát. Byla nádherná a skromná a myslím, že jsem nebyla jediná, kdo jí fandil. Zasloužila si vítězství," přiznává Česká Miss, která si nyní zkusí i profesi herečky, jelikož dostala nabídku do připravovaného českého snímku. "Víc ale říct nemůžu."

Nový ročník s prémiemi

Vládnutí Jitky Nováčkové v čele jediné soutěže krásy v Česku je z poloviny pryč. V těchto dnech se už naplno rozběhnou nové castingy, které letos poprvé budou probíhat ve všech čtrnácti krajských městech. Dívky, které například neuspějí v jednom, mohou štěstí teoreticky zkusit v dalších třinácti.

Jitka Nováčková, Jitka Válková, Michaela Maláčová a Eliška Bučková

Zajímavou inovací a motivací zároveň je tabulka sponzorských šeků. Nepsaná soutěžní disciplína by měla popostrčit střední a vysoké školy a modelingové agentury, které jsou přesvědčeny, že právě v jejich řadách je dívka, která má na to stát se novou Českou Miss.

Příklad: v případě, že škola nominuje dívku, která navíc postoupí do finále, na konto jí přijde 10 tisíc korun určených na vybavení. Stejnou částku získá za stejných podmínek i modelingová agentura. Pokud její "vyslankyně" navíc získá titul Česká Miss Universe, Česká Miss World či Česká Miss Earth, obdrží ještě prémii ve výši dvaceti tisíc korun.

Nový ročník České Miss oficiálně startuje

Do České Miss se již nyní přihlásilo téměř tisíc dívek. Další a výraznější zájem se očekává na castinzích, které startují 5. října.