Seriál VKV definitivně končí, Pogodová se hned ostříhala

"Pro mě to bylo tři a půl roku krásné práce. Dotočili jsme v neděli a hned v pondělí jsem se ostříhala - nakrátko, hezky "na tenisák". Je to v podstatě o tom, že teď si můžu dovolit chvilku měnit vlasy, než zase někde podškrábnu smlouvu," řekla iDNES.cz seriálová sestřička Stáňa.

Co bude dělat dál kromě divadla, se teprve ukáže. Televize Prima ale projevila zájem o další spolupráci, a tak je možné, že sympatickou zrzku uvidíme v jiné roli. "Dali mi okamžitě najevo, že o mě nechtějí přijít, že o mě stojí. V současné době budeme točit tři piloty na tři pořady a uvidí se, co z toho vznikne. Vážím si toho, že mají o mě zájem, takže když mi dají práci, ráda zůstanu. Když ne, tak půjdu jinam. To je jednoduchý."

Obrázky postav, které vytvořila jedna z fanynek

Pogodovou před časem příjemně překvapila nabídka z konkurenční Ordinace v růžové zahradě, jež do svého týmu dokázala přetáhnout i Danu Morávkovou, která u Velmi křehkých vztahů stála od úplného začátku. - čtěte V jednom seriálu nemůžu hrát do šedesáti, vysvětluje Morávková odchod z VKV

"Z Novy mi volali celkem dvakrát a naprosto chápu proč. Přesně si zjistili, že role Stáni funguje, že se lidi u těch mých scén baví a Nova jsou dravci. Jakmile se objeví někdo, kdo trochu vyniká, tak řeknou ´Šup! Pojď k nám´ a pro mě jako herečku to bylo potvrzení, že tu práci dělám dobře," dodala Pogodová.

Martin Zounar (vpravo) byl u seriálu od samého začátku

Mezi herce, kteří u seriálu vydrželi od začátku do konce, patří například Martin Zounar, Alice Bendová, Lenka Termerová, Zdeňka Žádníková Volencová, či Otto Kalus. A pro zajímavost: na obrazovce se prostřídalo celkem 55 herců, štáb čítal kolem 45 členů a vystřídalo se celkem šest režisérů.

Poslední díl odvysílá Prima 17. prosince. Jaký bude konec, ale televize prozradit nechce. Jelikož ale avizuje, že se jedná o "pohádku", tak zřejmě šťastný.