Po rozchodu jsem brečela každý den, říká hvězda Sherlocka

14:37 , aktualizováno 14:37

Amanda Abbingtonová (44) byla šestnáct let životní partnerkou Martina Freemana (46), se kterým má dvě děti. Herečka se proslavila seriálem Pan Selfridge a rolí Mary Morstanové v sérii Sherlock, kde hrála s Freemanem. V roce 2016 se rozešli. Abbingtonová nyní prozradila, co jí rozchod dal do dalšího života.