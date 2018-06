Seriál Sex ve městě rozšiřuje své řady

Producenty programu, který vyhrál cenu Emmy, uhodila do očí její podobnost s hvězdou seriálu. Po shlédnutí její práce v několika epizodách "Smallville" s ní podepsali smlouvu na 100 tisíc liber.



Kelly začínala v modelingu jako náctiletá. Kvůli kariéře se pak přestěhovala do Los Angeles.

"Miluji a postrádám Británii, ale rozhodla jsem se vzít kariéru do svých rukou a posunout ji jiným směrem. A tak jsem tady," říká teď. "Chci rozšiřovat svoje horizonty..."

Kelly Brooková je novou hvězdou seriálu Sex ve městě