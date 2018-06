Jedna ze záhad Přátel je vyřešena. Odhalili totožnost tlustého naháče

Reportér listu The Huffington Post několik let zjišťoval, kdo je tajemným tlustým naháčem. Jeho jméno si údajně nepamatovali ani tvůrci seriálu David Crane a Marta Kauffmanová. Nevěděl ho ani herec David Schwimmer, jenž hrál Rosse, který se v jedné části snažil získat tlusťochův byt a proto s ním seděl nahý na gauči.

Nakonec se ukázalo, že naháče hrál Jon Haugen. „Jediným tlustým naháčem jsem byl já. Nikdy jsem o tom nemluvil, protože to mělo zůstat tajemné, studio Warner Bros. to tak chtělo. Chtěli, aby lidé hádali, kdo jsem,“ řekl Haugen pro The Huffington Post.

Tlustej naháč žil přímo naproti oknu Moničina bytu. V seriálu se objeví jen dvakrát, když usnul a přátelé si mysleli, že možná zemřel a když ukázal na kameru svůj zadek. V další části měl právě scénu s Rossem.

Haugen po letech utajení a odhalení své identity na natáčení Přátel prozradil, že nikdy nebyl doopravdy nahý. „Bylo to nejlepší období mého života,“ prohlásil.

Doufal prý, že se hvězdy seriálu znovu potkají při pokračování Přátel a mohl by se v něm objevit i on. To je však nepravděpodobné. Monica (Courteney Coxová), Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Anistonová), Phoebe (Lisa Kudrowová) a Joey (Matt LeBlanc) se sice opět sešli, ale bylo to kvůli oslavě režiséra Jamese Burrowse. Chyběl tam Chandler, tedy Matthew Perry, který byl pracovně v Londýně (více zde).