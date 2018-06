Setkání Přátel po 12 letech: brečící Anistonová, upřímná Kudrowová

Herci ze seriálu Přátelé se sešli na natáčení dvouhodinového speciálu, který měl vzdát hold režisérovi mnoha dílů Jamesi Burrowsovi. Pořad se vysílal na televizi NBC v neděli a herci prozradili, na co nejraději vzpomínají a jaké vztahy mezi sebou od začátku natáčení seriálu měli.



Herečka Jennifer Anistonová nemohla zastavit slzy, když se promítaly některé scény a především když Burrows na pódiu děkoval všem svým kolegům a příznivcům. „Udělali bychom pro Jima Burrowse cokoli. Dal nám v seriálu obrovskou příležitost a pravděpodobně nejlepších deset let naší kariéry. Budeme na něj vzpomínat do konce života,“ prozradila Anistonová.

Moderátor show se zeptal herců, zda museli podepsat nějakou smlouvu, kde by slíbili, že jeden s druhým nebudou spát. „Davide, řekni něco,“ vykřikla pobaveně Lisa Kudrowová, která pak dodala, že nic takového se podepisovat nemuselo. Nenápadně tak tedy přiznala, že spolu klidně mohli něco mít. Dál to ale rozebírat nechtěla.

Pro všechny bylo hraní v seriálu příjemné a do ničeho se nemuseli nutit. Na každé natáčení se těšili. „Natáčení pro nás vůbec nebylo těžké, opravdu jsme chtěli čas trávit společně. Nebylo to o tom, že bychom si říkali, že zase musíme udělat něco, co nechceme. Vážně jsme to milovali a vzájemně jsme se první rok navštěvovali ve svých domech, abychom show mohli pak společně sledovat,“ sdělila Anistonová.



Courteney Coxová zase prozradila, že každý den chodila společně s Anistonovou a Kudrowovou na oběd. Jak je známo, všechny tři se stýkaly i po skončení seriálu a navštěvují se pravidelně dodnes.

Všichni pak nakonec prozradili i to, kterou epizodu seriálu mají nejraději. LeBlanc má nejraději díl, ve kterém postava Rose dostane pukem do obličeje. Coxová má zase nejraději díl „Bez proudu“ z první série, kde se postava Chandlera zasekne v bance s modelkou Jill Goodacreovou a kde postavě Rosse zkazí vyznání citů k Rachel kočka.

Anistonová zase milovala jakékoli návraty do minulosti, kde byla Monica obézní, Rachel ještě neměla přeoperovaný nos a Ross nosil na hlavě afro účes. Jejich kolega Matthew Perry všem nahrál video vzkaz a omluvil se ze své neúčasti na natáčení.