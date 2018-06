Přátelé budou znovu spolu. Potkají se 12 let po skončení seriálu

„Věřím, že celá šestice bude ve stejnou dobu v jedné místnosti,“ řekl šéf NBC Bob Greenblatt pro The Hollywood Reporter.

Všech šest herců se totiž od skončení oblíbeného seriálu před 12 lety nikdy spolu nesešlo. Courteney Coxová sice nikoho nejmenovala, ale naznačila, že Přátele bojkotuje David Schwimmer.

„Povedlo se to na 80 procent, ale vždy se najde jedna osoba, která to nakonec zruší. Nebudu říkat jména, ale nemusí to být Schwimmer,“ řekla Coxová v rozhovoru pro I Yahoo’d Myself a výrazem na kameru dala jasně najevo, že jde právě o jejího seriálového bratra Rosse (více zde).

Podívejte se na všechny hvězdy seriálu Přátelé:

VIDEO: Nejoblíbenějším seriálem všech dob jsou Přátelé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Většina hvězd seriálu zůstala kamarády i po natáčení. Jennifer Anistonová je kmotrou dcery Courteney Coxové a s Lisou Kudrowovou občas všechny podniknou dámskou jízdu. Herci se setkávají i pracovně a navzájem si hostují v nových seriálech.

Coxová ve svém seriálu Město žen měla Anistonovou, Kudrowovou i Perryho. Herečka se zase na oplátku objevila v Perryho seriálu Go On. Nejvíce „úlovků“ z Přátel si může připsat „Phoebe“ Lisa Kudrowová. V její Terapii online si zatím zahráli všichni bývalí kolegové z Přátel kromě Jennifer Anistonové. David Schwimmer se objevil i v seriálu Matta LeBlanca Epizody.

Phoebe, Rachel a Monica v roce 2015

Nyní se Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross a Joey sejdou kvůli režisérovi Jamesi Burrowsovi, který má kromě Přátel na kontě také seriály jako Dharma & Greg, Frasier, Na zdraví, Will a Grace, Dva a půl chlapa a pár dílů Teorie velkého třesku.

Poslední díl kultovního seriálu Přátelé odvysílali 6. května 2004, v Česku s půlročním zpožděním. Vyvrcholení osudů šestice přátel k televizím jen v Americe tehdy přitáhlo přes 52 milionů diváků.

Ross, Chandler a Joey v roce 2015

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

Kterou postavu z Přátel jste měli nejradši? celkem hlasů: 10567