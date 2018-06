Přátelé skončili před 10 lety, fanoušci na pokračování čekají marně

Od poslední epizody finálové desáté sezony se sice už několikrát vynořily spekulace o celovečerním filmu, ale Přátelé stále přicházejí k divákům jen v reprízách.



Seriál se od svého prvního uvedení na obrazovky v září 1994 stal kulturním fenoménem, a to nejen v Americe. Skupina mladých Newyorčanů, která se zrodila v hlavách scenáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Jennifer Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě. Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů bez závazků, a časem i s nimi, v Přátelích žije.

Seriál se měl původně jmenovat Insomnia Cafe a Crane s Kauffmanovou ho vymysleli na základě vlastních zkušeností. Na přelomu 70. a 80. let totiž jako čerství absolventi vysoké školy začali žít právě v New Yorku. Oba scenáristé měli za sebou práci na úspěšném sitkomu Snílek, který se vysílal od roku 1990, když v prosinci 1993 přišli s první verzí námětu. Tu dopracovali do podoby Přátel, jak je znají miliony diváků. A už při psaní pilotního dílu se třeba zrodil vztah mezi Rachel a Rossem.

David Schwimmer (2012) Jennifer Anistonová (2013)

David Schwimmer, představitel paleontologa Rosse, byl také prvním, kterého si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět. Každý ze šestice měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry (Chandler) se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová (Monica) hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu, takže si například mohli říci o lepší honoráře.



Od tisíců k milionu za epizodu

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu ale byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili - ne ale tím nejdůležitějším.

Během let totiž herci i samotní hrdinové zestárli, před poslední epizodou s pořadovým číslem 236 už nebyli ani zdaleka tak bezstarostní jako na podzim 1994, kdy celý seriál začínal. Když se Rachel ve finále snad definitivně vrátila k Rossovi, měly hlavní postavy na kontě několik svateb i rozvodů (pravda, tohle skóre značně vylepšoval třikrát ženatý paleontolog), narozených dětí a také přes 80 kratších i delších milostných vztahů (tady zase exceloval proutník Joey).

Matt LeBlanc (2013) Lisa Kudrowová (2013)

Seriál si získal takovou popularitu, že se v jednotlivých dílech objevila řada celebrit. Vedlejší roli přijal Brad Pitt, Julia Robertsová, George Clooney, Jean-Claude Van Damme, Danny DeVito, Bruce Willis a další.



Po poslední epizodě Přátel, v České televizi odvysílané s půlročním zpožděním 29. prosince 2004, se několikrát zdálo, že by se Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross a Joey mohli před kamerou opět sejít. Vždyť ve stejné době vysílaný a podobně vlivný seriál Sex ve městě (premiérově se vysílal v letech 1998 až 2004) se dočkal dokonce dvou celovečerních verzí. Naděje fanoušků ale loni v dubnu nejspíš definitivně ukončila sama Marta Kauffmanová.

Matthew Perry (2013) Courteney Coxová (2010)

"Úkolem Přátel bylo zobrazit tu část lidského života, kdy kamarádi vlastně tvoří vaši nejbližší rodinu. Už je ale přeci nepotřebujete, když založíte rodinu vlastní," řekla scenáristka před rokem.

A podobně se později vyjádřili i další protagonisté seriálu, třeba herečka Lisa Kudrowová, představitelka Phoebe, podle které plány na film nikdy reálně neexistovaly (více o hrdinech seriálu zde).

