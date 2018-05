Hvězda seriálu Glee potvrdila, že je gay. Není to přece překvapení, říká

Největší vlnu spekulací o zpěvákově orientaci vyvolala před několika týdny zveřejněná fotografie, na které se tiskne k americkému herci Austinovi McKenziemu (24). Fotografii přitom zveřejnil sám McHale.

Teď se v talkshow Facebook Live talk přiznal, že je opravdu gay. „Jsem rozhodně šťastný. Je lepší s tím jít ven, než nejít, ale nechtěl jsem to do světa nějak hlasitě křičet,“ otevřeně popsal své pocity herec, známý hlavně rolí Artieho Abramse v muzikálovém televizním seriálu Glee.

Na otázku, zda skrývá svou sexuální orientaci na sociálních médiích, McHale řekl: „Pokud je někdo můj velký fanoušek a sleduje všechno, co dělám nejen na sociálních sítích, jako třeba s jakými lidmi denně komunikuju na Twitteru, není to určitě pro něj žádné překvapení. Lidé to věděli.“

„Organizace, které jsem podporoval, s kým jsem mluvil, co jsem dělal – to všechno bylo zřejmé. Aspoň myslím. Vždycky jsem pomáhal spolkům na pomoc LGBT komunitě a tak podobně. Cítil jsem potřebu pomáhat tam, o co mám sám zájem,“ dodal herec.

V dubnu McHale na Twitteru hodně chválil nový singl Ariany Grande No Tears Left to Cry. I tehdy použil slova, která o jeho sexuální orientaci hodně napovídala. „#NoTearsLeftToCry je víc gay než já a já to přijímám. Děkuji @ArianaGrande,“ napsal.