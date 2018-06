OBRAZEM: Dallas je zpět. Podívejte se, co s herci udělal čas

Dallas Co se bude dít v nové sérii Rodina Ewingů se změnila k nepoznání. Zatímco největší padouch rodiny J.R. je v luxusním sanatoriu kvůli klinické depresi, jeho bratr Bobby se dozví, že má rakovinu a umírá. Poté, co mu lékaři sdělí smutnou diagnózu, rozhodne se přikročit k radikálnímu kroku: ukončit letité rodinné spory a prodat matčin ranč Southfork. To se však nebude líbit jeho synovci Johnu Rossovi, který na pozemku objevil velké ložisko ropy. Zatímco Bobbyho adoptivní syn Christopher se snaží najít budoucnost firmy v alternativních zdrojích, John Ross povolá na pomoc svého otce J.R., aby získali ranč pro sebe. Válka klanu tak opět ožije. Kompletní obsazení nového Dallasu Když se diváci naposledy setkali se Sue Ellen, byla to zoufalá žena, podváděná svým mocným mužem. Smyslem jejího života byl alkohol. Teď se ovšem vrací jako silná osobnost, angažuje se v politice a oplývá mocnými kontakty. Ty hodlá rovněž využít v rodinné válce.