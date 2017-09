Hvězda Chirurgů měla nádor na mozku, byl veliký jako citron

Všechno začalo docela nenápadně. Instruktor pilates si například všiml, že herečce ochabuje pravá strana. Když pak řídila auto, začalo ji to tahat na pravou stranu. A hlavně byla extrémně vyčerpaná.

„Vyčerpání dospělo tak daleko, že jsem mohla vypít pět šálků kávy a stále jsem se necítila bdělá, nebo že bych měla jasnou hlavu. A pak někdy v dubnu jsem začala mít více kognitivních obtíží. Vypadalo to jako afázie, ale nebylo to jenom to, že jsem nebyla schopna najít slova. Ztrácela jsem myšlenku, nemohla dokončit věty. To pro mě bylo varování,“ popsala Walshová magazínu Cosmopolitan.

Herečka přiznala, že musela na lékaře trochu tlačit, protože chtěla vyšetření magnetickou rezonancí a objednání na ni většinou trvá. Ona však tušila, že to může být vážné. Lékaři jí pak opravdu objevili meningeom, což je nádor mozkového obalu, který byl podle herečky veliký jako citron. „A o tři dny později mi ho chirurgicky odstranili,“ dodává Walshová. Později se prokázalo, že nádor byl nezhoubný.

Aby se po operaci a nemoci zotavila, rozhodla se vytížená herečka trochu polevit v práci. „Ráda pracuji tvrdě a dělám 800 věcí najednou a toto byla opravdu úžasná lekce, když jsem se chtěla uzdravit. Udělala jsem přesně to, co mi řekli lékaři, ptala jsem se na spoustu otázek, měla jsem hodně podpory a dopřála jsem si čas,“ vzpomíná.