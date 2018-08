Zatím nejsem připravena odpustit vrahovi své sestry, říká Williamsová

Priceová zemřela po pouličním incidentu na jižním předměstí, kde Williamsovi dříve žili. Čtvrť je proslulá chudobou a násilím. Majitelka kosmetického salonu seděla tehdy ve voze společně se svým přítelem, když se dostali do střetu s obyvateli čtvrti.

Z kolem projíždějícího vozu na dvojici začal střílet jeden z členů místního gangu - Robert Maxfield. Kulka byla určena příteli Priceové, který měl s Maxfieldem nevyřízené účty. Bohužel ale zasáhla ženu, a ta na místě zemřela. Spolujezdec vyvázl pouze s lehkým zraněním.

Rodina Williamsova následně ve veřejném prohlášení uvedla, že je náhlou smrtí Yetunde šokována a zničena. „Byla osobní asistentkou, důvěrnicí a poradkyní svých sester a její smrt zanechává ztrátu, jež nemůže být nikdy nahrazena.“

Střelec Robert Maxfield byl v roce 2006 odsouzen k patnácti letům vězení. Minulý měsíc byl ale podmínečně propuštěn díky vzornému chování za mřížemi.

Serena Williamsová, která se letos vrátila na kurty poté, co loni porodila dceru Alexis Olympii (11 měsíců), se o propuštění Maxfielda dozvěděla těsně předtím, než nastoupila letos 31. července na turnaj v San José. Zpráva ji rozhodila natolik, že kvůli ní utrpěla zatím nejdrtivější porážku v celé své tenisové kariéře. Bývalá světová jednička a vítězka 23 grandslamů prohrála proti Johanně Kontaové 12 gamů za sebou a britské tenistce po 51 minutách podlehla v prvním kole 1:6, 0:6.

„Nemohla jsem to dostat z hlavy. Bylo to těžké, protože jsem v tu chvíli nedokázala myslet na nic jiného, než na tři děti, které tu po Yetundě zůstaly. A na to, jak moc je miluji, přiznala Williamsová pro týdeník TIME. Dětem bylo v době úmrtí Priceové jedenáct, devět a pět let.

Williamsová se snaží z tragédie vzpamatovat dodnes, a i když chce jednou Maxfieldovi odpustit a jít příkladem své dceři Alexis Olympii, zatím není připravena. „Ať udělám cokoliv, sestru mi to nevrátí. Bible ale hovoří o odpuštění. A ráda bych žila podle toho, co ctím a zároveň šla příkladem Olympii. Chci odpustit. Pracuji na tom. Ale ještě to tak necítím. Zatím nejsem připravena odpustit vrahovi své sestry,“ řekla Williamsová.



Yetunde Priceová byla nejstarší z pěti Williamsových sester. Byla rozvedená a vlastnila kosmetický salon. Pravidelně doprovázena Venus a Serenu na tenisové turnaje po celém světě. Všechny sestry jsou dcerami Oracene Williamsové, jež byla manželkou zesnulého Yusefa Rasheeda. Později se provdala za Richarda Williamse, který je otcem Venus a Sereny.