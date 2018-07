Williamsová si poplakala. Kvůli Wimbledonu přišla o první krůčky dcery

11:15 , aktualizováno 11:15

Slavná tenistka Serena Williamsová (36) smutní. Kvůli tréninku na nejslavnějším tenisovém turnaji světa neviděla první krůčky své dcery Alexis Olympie, která se narodila v září 2017.

Serena Williamsová na Glamour Women of the Year Awards (New York, 13. listopadu 2017) | foto: Reuters