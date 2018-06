Těhotenství byl šok, po porodu se chci vrátit na kurty, říká Williamsová

Nejlepší tenistku světa po narození dítěte nečeká klasická mateřská dovolená. Dítě si chce užívat pár měsíců a pak je hodlá svěřit chůvě nebo tatínkovi a vrátí se k tenisové raketě. Své plány Williamsová odhalila v novém rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

„Můj sportovní příběh ještě není u konce,“ sdělila jasně sportovkyně, která pod taktovkou slavné Annie Leibovitzové nafotila do magazínu odhalené snímky s těhotenským bříškem. Fotografce v minulosti také pózovala pro prestižní kalendář Pirelli (více zde).



Serena před časem sdělila, že pro ni bylo těhotenství trochu překvapením. Miminko si přála, ale původně si myslela, že se jí jen nějak vzbouřily hormony. Cítila se po psychické stránce trochu zvláštně a až její kamarádka ji přesvědčila, že by si měla koupit těhotenský test, aby měla jistotu.

„Udělala jsem si ho, protože mi to připadalo legrační a chtěla jsem se jen ujistit, že se moje kamarádka určitě mýlí. Byla to legrace. Když se ukázalo, že je výsledek pozitivní, několikrát jsem to kontrolovala, abych se ujistila, jestli dobře vidím. Ve vteřině se mi zastavilo srdce,“ pokračovala.

„Ihned jsem myslela na to, že před sebou mám důležitý zápas. V hlavě mi problesklo, že možná ani nezvládnu Australian Open. A plánovala jsem, jak chci tento rok vyhrát Wimbledon,“ smála se. Stejně byl prý v šoku i její partner, americký podnikatel Alexis Ohanian, který nemohl uvěřit tomu, že se stane otcem.

„Pořád si říkám, jestli je to všechno pravda. Už brzy budu mít miminko a stále tomu nemůžu uvěřit. Zatím jsme ani nezačali pracovat na dětském pokojíčku. Vážně ještě nemám vůbec nic. Maximálně si užívám to volno od sportu, ale zároveň se na to zase těším,“ doplnila Williamsová, která tvrdí, že teď vlastně zažívá to nejkrásnější životní období. Je zasnoubená, stane se matkou a na svém sportovním kontě má mnoho úspěchů. „Jsem opravdu šťastná,“ dodala.

Přestože její starší sestra Venus nedávno prohlásila, že Serena bude mít holčičku (psali jsme zde), nastávající maminka tvrdí, že pohlaví miminka se snoubencem stále neznají.