Serena Williamsová šokuje módní svět, své výstřelky umí vysvětlit

Snímek v růžovém elastickém oblečku, který zakrýval tělo od hlavy až k patě, umístila sama Williamsová na svůj profil na Twitteru, aby ukázala, že se po dlouhé pauze vrací k tenisu. Fotka obletěla svět a vzbudila úžas.

Williamsová ale své oblečení vysvětlila. Souvisí to s plicní embolií, kterou prodělala v únoru. "Po embolii musím nosit takové dlouhé oblečení, abych udržela své břicho v teple," vysvětlila tenistka časopisu People.

Komprese v přiléhavém obleku je prý pro ni také užitečná. Proč musí být ale oblek svítivě růžový, nezdůvodnila.

Williamsová by se ke sportu chtěla brzy vrátit. Na kurtech se ale objeví v méně nápadném oblečení. "Nechci šokovat příliš mnoho lidí. Chci, aby to bylo o tenise. Když jsem ten obrázek dala na Twitter, nečekala jsem, že to spustí takové šílenství," přiznala.

Nejvíc ji prý mrzí, že kvůli nemoci nemůže nosit podpatky. "Snad v létě už je budu moct navléct. Miluji podpatky, nemohu se dočkat," prohlásila.

Chyběly jí i na party v New Yorku, kam přišla ve zlatých balerínkách. I to přispělo k tomu, že měla v nelichotivých fialových šatech povolené pozadí.

Za své křivky se ale Williamsová rozhodně nestydí. Hrdě je vystavila na pláži, kam vyrazila v bikinách, jak jinak než růžových.

Williamsová byla světovou tenisovou jedničkou, než si krátce po vítězném Wimbledonu poranila o střep šlachu v chodidle. Následovala operace, jenže na podzim se stejný problém objevil znovu a přišel další chirurgický zákrok.

Po plicní embolii, kterou prodělala v únoru, zůstává devětadvacetiletá tenistka pod dohledem lékařů. S tréninky musí začít postupně. Ráda by se vrátila na začátku léta.