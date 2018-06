Serena Williamsová se svlékne na jedno hvízdnutí

Končící magazín Jane je svým srpnovým číslem spíše pro muže než pro dvacátnice - soudě dle nahých fotografií Evy Mendesové, Joss Stone, Milly Jovovichové či tenistky Sereny Williamsové.

"Tričko si sundám na povel, v šatnách tenistek není místa pro stud," řekla sportovkyně magazínu. "Jednou jsem si chtěla vyjít s kolegou, co je zároveň můj nejlepší kamarád, a navíc je fakt pěknej. No a jak vešel ke mně do pokoje, vyděsil se - producírovala jsem se tam nahá. Pro mne je to běžná věc, ale on z toho byl na prášky. Tak jsem mu řekla, že se tedy asi musíme vzít," směje se tenistka.

Ve fotogalerii se můžete na vlastní oči přesvědčit, jaký pohled se onomu "nejlepšímu kamarádovi" naskytl. A ani si tenistku nemusíte brát.