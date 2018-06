Serena Williamsová prý opět randí. Jejím vyvoleným je raper Drake

Drake se stále častěji objevuje na tenisových zápasech, kde Serena hraje a nevynechal ani letošní Wimbledon. Tenistka to komentovala slovy, že jsou dlouholetí přátelé a jsou jako rodina.

Fotografové však dvojici vyfotili na večeři v restauraci Sotto v Cincinnati, kde se tenisová šampionka a raper k sobě tulí a chovají více než důvěrně. Podle portálu TMZ si pár objednal stůl v soukromé zadní části restaurace, aby nebyl rušen ostatními hosty.

Také bývalý přítel tenistky Common je přesvědčen, že dvojice je více než jen přáteli. S Drakem vedl v minulosti „boj“ a ve svých písních jeden druhému nadávali.

„Pro mě to byla emotivní věc. Myslím tím, že jsem měl pocit, že tenkrát to byla Drake-Serena záležitost. Nevěděl jsem, co s tím dělat. Víte, s mojí ex jsme každý šli svou cestou. Bohužel, ta válka byla nejspíš kvůli dívce, i když v té době jsem to nikdy neřekl,“ přiznal Common.

V březnu Williamsová prohlásila, že s randěním má potíže, je totiž plachá. „Nemluvím s kluky. Kamarádit s nimi? To ano. Ale pokud by mělo jít o něco vážnějšího? Ne. Jsem nervózní, že řeknu něco špatného, a pak se začnu smát,“ řekla magazínu Vogue Williamsová s tím, že jednou by si chtěla založit rodinu, ale zatím to není její prioritou (více zde).