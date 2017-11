Serena poprvé od porodu vyrazila do společnosti. Ukázala štíhlý pas

14:24 , aktualizováno 14:24

Serena Williamsová (36) dorazila na udílení cen magazínu Glamour v černých minišatech se zlatými aplikacemi. Šlo o první společenskou akci od narození její dcery Alexis Olympie. Tenistka má dva měsíce po porodu štíhlý pas.

Serena Williamsová na Glamour Women of the Year Awards (New York, 13. listopadu 2017) | foto: Reuters