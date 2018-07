Chtěla jsem být dokonalá, říká Serena Williamsová o poporodní depresi

„Upřímně, někdy si říkám, že jsem se s tím ještě pořád nevyrovnala. Myslím, že by se o poporodních depresích mělo mnohem víc mluvit. Je to takový čtvrtý trimestr, součást těhotenství,“ přiznala tenistka pro magazín Harper’s Bazaar.

Na dno ji dostalo i to, že nemohla rychle najít dceřinu lahvičku na pití. „Byla jsem z toho tak rozrušená, že jsem hned začala brečet. Chtěla jsem být dokonalá máma,“ popsala své stavy.

Velmi těžký byl i porod, kdy musela tenistka podstoupit akutní císařský řez, i přes riziko vzniku krevních sraženin. „Jednu chvíli je všechno v pořádku a za pár sekund ležím na lehátku a rychle jedeme na sál. Strašně jsem se bála. A byl to úplně nový druh strachu,“ vzpomínala na porod.

„Císařský řez jsme nechtěli, protože Serena měla v minulosti problémy s krevními sraženinami. Každý chirurgický zákrok je pro ni život ohrožující. Ale kvůli jejímu zdraví i zdraví miminka jsme se pro něj rozhodli,“ dodal její manžel.

Právě zkušenost s těžkým a komplikovaným porodem prý Serenu Williamsovou nutila, aby byla dokonalou matkou. „Už hodně let se s mým jménem pojí slova jako úspěch, šampionka, tvoří dějiny. A pak najednou se můj život navždy změnil. Nebylo to součástí nějakého plánu, aby se to stalo, ne když jsem byla stále na vrcholu. Pak jsem před dvěma lety potkala nečekaně tohoto muže. Zamilovali jsme se a potkalo nás toto krásné překvapení. Nemůžu uvěřit, co jsme si museli prožít, než jsme ji poprvé drželi v náruči. Skoro jsem umřela…,“ upřímně popsala své pocity jedna z nejlepších tenistek historie.

„Teď je ona tím, co dává smysl mému životu. Ale strach ze mě nemizí. Strach, že už nebudu tak silná, jako jsem bývala. Strach, že nemůžu být zároveň nejlepší matkou a nejlepší tenistkou. Ale vím, že mojí jedinou volbou je žít a zjistit to,“ dodala.