Serena Williamsová: Jsem plachá a stydím se mluvit s muži

„Jsem opravdu plachá. Nemluvím s kluky. Kamarádit s nimi? To ano. Ale pokud by mělo jít o něco vážnějšího? Ne. Jsem nervózní, že řeknu něco špatného, a pak se začnu smát,“ řekla magazínu Vogue Williamsová s tím, že jednou by si chtěla založit rodinu, ale zatím to není její prioritou.

V lásce moc štěstí neměla. V roce 2012 se po dvou letech rozešla s rapperem Commonem a dost ji to vzalo. „Poslední vztah mi zlomil srdce. Budu se z toho dostávat další desetiletí nebo tak,“ prohlásila Williamsová tenkrát pro deník Daily Mail.

Tenistka časopisu Vogue také prozradila, že zatímco na kurtu to může vypadat na rivalitu mezi ní a Carolinou Wozniackou, v soukromí jsou velmi dobré přítelkyně.

„Skončeme s těmi mýty, že tenistky nemůžou být kamarádky. Můžeme!“ řekla Williamsová s tím, že kolegyni pomáhala po rozchodu se snoubencem Rorym McIlroyem.

„Na kurtu jsem divoká! Jsem drsná a tvrdá. Mimo kurt jsem úplně jiná. Moje sebejistota není stejná. Přála bych si, abych byla více jak na kurtu. Nikdo by nevěděl, že stále pláču nebo si stěžuji,“ řekla.

Tenistka si také povzdechla, že být na vrcholu je pro ni někdy těžké. Člověk se také často cítí sám. „Když jste jednička, jste pro druhé cílem. Každý se vás snaží porazit. Všichni mluví za vašimi zády a mnohem více vás kritizují. Bůh chraň, abych prohrála. Ptám se: Proč? Jsem přece jen člověk,“ dodala.

Takhle Serena Williamsová pózovala po vítězství na letošním Australian Open: